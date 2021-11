Conferenza stampa Zanetti: «L’Inter può provare a vincere la Champions. Li temo»

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Inter: le sue dichiarazioni

TIMORI NERAZZURRI – «Temo i numeri dell’Inter. È la squadra che ha il miglior attacco del campionato con una media gol impressionante. Quando hai certi tipi di numeri normale tu abbia campioni in squadra, ma è tutto il collettivo che ha una base importante. Questa unione ha creato una squadra di livello altissimo non solo nel campionato italiano ma anche a livello europeo, si candida anche per provare a vincere la Champions League».