Consigli Fantacalcio seconda giornata: chi mettere in campo nella vostra formazione. Le ultime sulla Serie A 2018-2019

Dopo avervi fornito i consigli sulla prima giornata di Serie A, in chiave Fantacalcio, ci apprestiamo a vivere una seconda giornata scoppiettante. Con qualche big-match, ma anche tantissimi scontri diretti fra squadre che come primo obiettivo hanno quello di mantenere la categoria. Calcio News 24 vi porta dentro il massimo campionato, con i consigli per il Fantacalcio: la seconda giornata sta per cominciare e la nostra guida per schierare la miglior formazione possibile nella vostra lega non poteva certo mancare. Si parte con Juventus-Lazio e Napoli-Milan, si prosegue con il match delle 18 di domenica fra Spal e Parma, ma si prosegue con gare molto interessanti come Inter-Torino, Genoa-Empoli, Cagliari-Sassuolo, Fiorentina-Chievo, Frosinone-Bologna e Udinese-Sampdoria. A seguire il posticipo di lunedì che metterà di fronte la Roma di Di Francesco e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Consigli Fantacalcio seconda giornata: Juventus-Lazio

In casa Juventus, partendo dalla difesa, tornate a fidarvi di Joao Cancelo, nonostante la brutta prova contro il Chievo. Si troverà di fronte Lulic, che in fase difensiva non spicca in modo particolare. Motivo in più per dare fiducia al laterale portoghese. In mezzo al campo ok Pjanic, ma davanti puntate su Douglas Costa, oltre ai soliti noti: può entrare a partita in corso e creare scompiglio in una difesa lenta come quella della Lazio. Bonucci? Siate cauti, Immobile è un bruttissimo cliente. Sul fronte biancoceleste stuzzicano Strakosha in chiave modificatore, ma soprattutto Milinkovic-Savic, che ora si è lasciato definitivamente alle spalle le varie querelle di mercato.

Consigli Fantacalcio seconda giornata: Napoli-Milan

Il dubbio che attanaglia il tecnico del Napoli Ancelotti riguarda il portiere da schierare contro il Milan. Ma se lui ha così tante perplessità, figuratevi voi: Karnezis e Ospina avranno altre occasioni per mettersi in mostra nella vostra squadra. In compenso stanno molto bene Allan, Zielinski e Callejon, oltre a Milik, che sarà una vera e propria spina nel fianco per la difesa rossonera. E poi, se ce lo avete, mettete Mertens: anche a gara in corso sa come far male. In casa Milan lasciate ancora a riposo Caldara: potrebbe infatti giocare Musacchio al suo posto. Ma l’esordio di Bakayoko a centrocampo può essere una bella notizia. Davanti, puntate senza starci a pensare su troppo, sia su Higuain che su Suso: insieme possono diventare letali. E ricordatevi che Calhanoglu è squalificato…

Consigli Fantacalcio seconda giornata: Spal-Parma

Con la difesa del Parma, ancora tutta da registrare, la gara del Mazza può diventare un appuntamento goloso per schierare più uomini offensivi possibili della Spal. A partire da Petagna e Antenucci, fino ad arrivare agli esterni Lazzari e Fares: contro i ducali vanno schierati assolutamente, così come Gomis in porta, che a Bologna ha dimostrato di essere in palla. Sul fronte gialloblù serve cautela: ok Stulac e Grassi a centrocampo, così come Siligardi e Inglese davanti. Per Gervinho servirà ancora un pochino di pazienza.

Consigli Fantacalcio seconda giornata: Cagliari-Sassuolo

L’esordio amarissimo del Cagliari serve a far riflettere su tanti aspetti. Ma il Sassuolo giocherà una partita frizzante, per cui potrebbero aprirsi spazi importanti per Pavoletti, Barella e Farias. In difesa non c’è Ceppitelli: Pisacane e Klavan si giocano una maglia da titolare, ma Maran si porterà questo dubbio fino all’ultimo minuto. Meglio, a questo punto, rinviare eventuali esperimenti a data da destinarsi. Per quanto concerne il Sassuolo massima fiducia a Magnani, Bourabia e Di Francesco, tutti particolarmente in palla. Così come Boateng, confermato ancora nel ruolo di falso nueve.

Consigli Fantacalcio seconda giornata: Fiorentina-Chievo

Molto interessante, in casa Fiorentina, il debutto del nuovo portiere Lafont: se lo avete nella vostra rosa, fatelo esordire senza pensarci due volte. La squalifica di Veretout a centrocampo, invece, pesa come un macigno: dovrebbe rimpiazzarlo Dabo. Davanti, oltre ad affidarvi a Chiesa e Simeone, spunta la sorpresa Eysseric. Il francese sta molto bene, dategli fiducia. Per quanto riguarda il Chievo resta l’incognita del portiere, ma in difesa Cacciatore merita una maglia da titolare. A centrocampo gioca Obi, mentre davanti sfruttate il momento positivo di Giaccherini e Stepinski, protagonisti all’esordio contro la Juventus.