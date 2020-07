Inter, Conte: «Sconfitta? E’ stata una partita in nostro totale controllo» – VIDEO

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Bologna

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. Queste le parole dell’allenatore dei nerazzurri.

ANALISI MATCH – «E’ stata una partita in totale controllo, non era una partita che andava disequilibrata con i cambi. Quando sono entrati Sanchez e Valero, il Bologna ha poi pareggiato. Non capisco perché avrei dovuto fare dei totali stravolgimenti visto che eravamo in dominio della partita».

RIGORE SBAGLIATO – «Preferisco non parlare sulla situazione del rigore e sulla scelta di Lautaro di tirarlo. Questo perché sono situazioni che è meglio che rimangano nello spogliatoio. Potevamo comunque fare meglio anche in questa occasione».

FRAGILITA’ EMOTIVA – «Le situazioni si valutano solo affrontandole. Per me questo è il mio primo anno di lavoro con l’Inter e ho preso un pacchetto preconfezionato, con tante situazioni da migliorare. Al tempo stesso, dico anche che è giusto metterci tutti in discussione, io per primo. Sono stato chiamato qui per un progetto vincente e per riportare l’Inter a vincere. Chiaramente la vittoria non arriva dall’oggi al domani, ma tante situazioni lasciano molta amarezza: pensi di essere a un livello e invece sei a uno molto più basso. Da qui alla fine dovremo dimostrare tutti di meritare l’Inter. Altrimenti è giusto prendere anche altre decisioni».

RESPONSABILITA’ – «Io mi arrabbio con me stesso, perché sono il responsabile. Ho le mie responsabilità, sono io a indirizzare la situazione ed è giusto che sia molto arrabbiato prima di tutto con me stesso. Poi penso che anche i calciatori devono esserlo con loro stessi».