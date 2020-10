Conte: «Hakimi è nato per fare il quinto e Vidal…» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la cinquina rifilata dall’Inter al Benevento. Le sue parole

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la cinquina dell’Inter al Benevento. Queste le parole del tecnico nerazzurro.

VIDAL – «Come sta? Non lo so ancora, ho parlato con lui. Mi ha detto che aveva ricevuto un colpo e vedevo che zoppicava e arrancava non ci ho pensato due volte a cambiarlo. L’anno scorso abbiamo sofferto così tanto a centrocampo, avendo Barella non ho corso rischi. Domani vediamo che situazione troviamo da un punto di vista medico e vedremo».

HAKIMI – «Hakimi è un calciatore con grandi potenzialità, è nato per fare il quinto di centrocampo avendo propensioni offensive importanti. Deve migliorare in difesa, giocare con tre centrali esalta le sue qualità. È stato l’investimento importante di questo mercato, deve continuare a lavorare ma ha dato una buona interpretazione della gara. Speriamo continui così».