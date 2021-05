Antonio Conte parla dopo la conquista matematica dello Scudetto: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la conquista aritmetica dello Scudetto. Ecco le parole del tecnico nerazzurro dopo il suo primo titolo sulla panchina dell’Inter.

«Questo è uno dei successi più importanti della mia carriera. Un successo difficile perché non era per me una scelta facile andare all’Inter anche in un momento dove la squadra non era competitiva. Ho accettato con grande voglia la sfida».