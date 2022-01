Conte: «Lukaku? Meglio che i campioni siano in campo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conte: «Lukaku? È meglio che i campioni siano sempre in campo, ma sarebbe irrispettoso parlare di lui e del Chelsea»

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato a due giorni dalla sfida di Carabao Cup contro il Chelsea. Di seguito le sue parole sull’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku.

CONTE – «È un giocatore di un’altra squadra. Sarebbe irrispettoso parlare di lui e anche del Chelsea. Per me è più bello giocare contro una squadra che ha tutti i giocatori a disposizione e anche per chi guarda è meglio che i campioni siano in campo».