Napoli, obiettivo costruire una squadra forte per Antonio Conte! Il punto sulla riunione tra ADL e Manna - Calcio News 24

Il Napoli sta programmando al meglio quella che sarà la prossima stagione di calciomercato. Il punto tra Conte, ADL e Manna

Il Napoli ha dato ufficialmente il via alla programmazione per la prossima stagione con un importante incontro di mercato, svoltosi sabato a Ischia. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna si sono riuniti per tracciare le linee guida della campagna estiva per ripetersi alla grande. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, al centro del confronto ci sono stati i temi caldi legati ai rinnovi contrattuali, alle possibili cessioni di rilievo e ai rinforzi da portare in rosa.

Una delle prime buone notizie arriva dal reparto dei portieri: il rinnovo di Alex Meret è ormai prossimo. Le parti hanno raggiunto un’intesa su tutti i dettagli, compresi i bonus, e la firma sul prolungamento fino al 2027 dovrebbe arrivare a breve. La società, però, sta anche valutando l’aggiunta di un secondo portiere di livello. Tra i nomi monitorati con attenzione spicca quello di Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino, apprezzato per la sua esperienza e affidabilità.

Grande attenzione resta puntata sulla situazione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è oggetto di fortissimo interesse da parte dell’Al Hilal, club saudita disposto a pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro pur di assicurarsi il bomber azzurro. Ma non è l’unica pretendente: anche il Galatasaray, dove Osimhen ha vissuto una stagione da protagonista con 37 gol in 41 presenze, resta vigile e pronto a inserirsi.

Nel frattempo, anche Frank Anguissa potrebbe essere attratto dal calcio arabo. Il centrocampista camerunese è finito nel mirino dell’Al-Qadisiyya, ma per il momento manca un accordo concreto con il Napoli. Più serena sembra invece la posizione di Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco, nonostante una clausola da 25 milioni, ha ribadito la propria volontà di restare in azzurro, affermando di trovarsi bene nella città e nel club.

Per quanto riguarda i possibili nuovi arrivi, il Napoli continua a monitorare alcuni nomi già seguiti in passato. In attacco, restano nel mirino Edon Zhegrova del Lille e Noa Lang del PSV, due profili offensivi già valutati con interesse nella sessione invernale. A centrocampo, gli occhi sono puntati su Davide Frattesi, qualora il rapporto con l’Inter dovesse incrinarsi, e sul talento sudcoreano Kang-In Lee, attualmente al PSG, che rappresenta una possibile opzione per la trequarti.

Insomma, il lavoro per costruire il Napoli della prossima stagione è solo all’inizio, ma la dirigenza ha già acceso i motori. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la squadra mantenendo competitività e qualità, ma con uno sguardo attento anche al bilancio. Sarà un’estate intensa a Castel Volturno, con tante decisioni da prendere e un futuro tutto da scrivere.