Conte Napoli, arriva la squalifica per il tecnico dei partenopei! Ecco quante giornate dovrà scontare

Conte Napoli, scatta la squalifica per il tecnico degli azzurri: ufficiali le giornate di stop per il tecnico azzurro

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha deciso di infliggere due giornate di squalifica ad Antonio Conte dopo l’espulsione rimediata durante Inter-Napoli. Il provvedimento arriva in seguito alla reazione del tecnico partenopeo al rigore assegnato ai nerazzurri nella sfida di San Siro: Conte, visibilmente contrariato, ha calciato un pallone a bordocampo e si è rivolto al quarto uomo e all’arbitro ripetendo più volte l’espressione “vergognatevi”.

Nel comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo spiega che la squalifica è accompagnata anche da una multa di 15mila euro. La motivazione fa riferimento alle frasi ingiuriose rivolte agli ufficiali di gara al 26° minuto della ripresa e al comportamento successivo all’espulsione, quando Conte ha scagliato via un pallone e si è avvicinato al quarto uomo con atteggiamento giudicato intimidatorio, continuando a protestare in modo plateale.

Il rapporto evidenzia inoltre che, solo grazie all’intervento dei dirigenti del Napoli, l’allenatore ha lasciato il terreno di gioco. Nel tunnel che porta agli spogliatoi, Conte avrebbe poi reiterato le proteste con ulteriori frasi offensive rivolte alla terna arbitrale, come segnalato dai collaboratori della Procura federale. Un insieme di comportamenti che ha portato alla sanzione definitiva.

COMUNICATO – “Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione

ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento

di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare

intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e

ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei

propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto

Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale

atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara;

infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

