Conte: «Razzismo? Punire quei deficienti» – VIDEO

Conte, le parole dell’allenatore dell’Inter che commenta quando accaduto a Balotelli nel match tra Verona e Brescia

Mister Antonio Conte, nella conferenza stampa pre Borussia Dortmund, ha parlato anche dell’episodio di razzismo che si è verificato domenica nel match tra Verona e Brescia.

«C’è da combattere il razzismo e tacciare qualsiasi forma di razzismo. Su questo bisogna essere molto severi, inflessibili. Detto questo ho seguito attraverso la carta stampa, il presidente del Verona ha detto che la società sta lavorando proprio per questo ma che domenica insomma non c’è stato nulla. Non ero allo stadio per dire o per prendere posizione, sono contrario a qualsiasi forma di razzismo e dobbiamo punire queste persone ignoranti. In tanti dicono che non è stata una cosa unanime, ma non bisogna tollerare questi comportamenti. Nel 2019 assurdo parlare ancora di razzismo».