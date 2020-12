Conte: «Squadra stanca, vittoria importante» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato della condizione fisica dell’Inter

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato della condizione della sua squadra dopo la vittoria per 2-1 contro lo Spezia.

«È un risultato positivo e meritato per quello che si è visto in campo. Al tempo stesso è stata una partita in cui lo Spezia ha tentato di renderci la vita difficile cercando di chiuderci tutti gli spazi e poi ripartire. Dispiace perché abbiamo concesso gol nel finale. Un po’ di stanchezza fisica e mentale comincia a farsi sentire».