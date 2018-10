Conti è pronto a tornare: «Tra 15 giorni ci sarà un dodici in più» – FOTO

Andrea Conti continua ad avvicinarsi al ritorno in campo con il Milan e su Instagram scherza con Calhanoglu

Il Milan è pronto ad abbracciare nuovamente Andrea Conti dopo una degenza che l’ha costretto a stare lontano dai campi per tanto tempo. Il terzino rossonero annuncia su Instagram il ritorno in una foto con Calhanoglu: «Fra domani farai gol e me lo dedicherai, ok?! Battiamo il Chievo, chiudiamo con il sorriso e magari tra 15 giorni ci sarà un 12 in più…chissà». Dopo la sosta per le nazionali l’ex Atalanta può tornare a disposizione di Gattuso: dopo la doppia rottura dei legamenti, il 12 rossonero prepara il ritorno in campo.