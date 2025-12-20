Convocati Atalanta, le scelte di Palladino per la sfida contro il Genoa della sedicesima giornata: solo 20 i giocatori a disposizione per la Dea, ecco la lista completa

Serie A
Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha comunicato l’elenco dei 20 calciatori convocati da Raffaele Palladino per la trasferta sul campo del Genoa, valida per la sedicesima giornata di Serie A.
Il tecnico orobico deve fare i conti con diverse assenze pesanti. Non saranno della partita Odilon Kossounou e Ademola Lookman, entrambi impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa. Restano inoltre indisponibili i lungo degenti Berat Djimsiti, Raoul Bellanova e Mitchel Bakker, ancora alle prese con i rispettivi percorsi di recupero.
Come spiegato dallo stesso Palladino in conferenza stampa, non figura tra i convocati neppure Mario Pašalić, costretto a dare forfait a causa di un grave lutto personale che lo ha colpito nei giorni scorsi. Questa la lista completa:
Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Rossi;
Difensori: Ahanor, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi, Zappacosta, Hien;
Centrocampisti: Ederson, Brescianini, De Roon, Samardzic, Maldini, Musah, Zalewski;
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Scamacca, Sulemana.
