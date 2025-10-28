 Convocati Atalanta, per la sfida contro il Milan: ecco le scelte di Juric per il match di Serie A! La lista completa
Convocati Atalanta, per la sfida contro il Milan: ecco le scelte di Juric per il match di Serie A! La lista completa

1 minuto ago

juric

Convocati Atalanta Milan: ecco i giocatori scelti dal tecnico Ivan Juric per il match di Serie A valido per la 9° giornata

Il tecnico della Dea, Ivan Jurić ha diramato la lista dei 25 convocati per Atalanta-Milan, match valido per la 9ª giornata della Serie A Enilive 2025/26, in programma alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. Ecco la lista dei convocati:

CONVOCATI ATALANTA

– Ahanor Honest (69)

– Bellanova Raoul (16)

– Bernasconi Lorenzo (47)

– Brescianini Marco (44)

– Carnesecchi Marco (29)

– De Ketelaere Charles (17)

– de Roon Marten (15)

– Djimsiti Berat (19)

– Éderson (13)

– Hien Isak (4)

– Kolašinac Sead (23)

– Kossounou Odilon (3)

– Krstović Nikola (90)

– Lookman Ademola (11)

– Maldini Daniel (70)

– Musah Yunus (6)

– Obrić Relja (40)

– Pašalić Mario (8)

– Rossi Francesco (31)

– Samardžić Lazar (10)

– Scamacca Gianluca (9)

– Sportiello Marco (57)

– Sulemana Kamaldeen (7)

– Zalewski Nicola (59)

– Zappacosta Davide (77)

