Convocati Atalanta, per la sfida contro il Milan: ecco le scelte di Juric per il match di Serie A! La lista completa
Convocati Atalanta Milan: ecco i giocatori scelti dal tecnico Ivan Juric per il match di Serie A valido per la 9° giornata
Il tecnico della Dea, Ivan Jurić ha diramato la lista dei 25 convocati per Atalanta-Milan, match valido per la 9ª giornata della Serie A Enilive 2025/26, in programma alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. Ecco la lista dei convocati:
CONVOCATI ATALANTA
– Ahanor Honest (69)
– Bellanova Raoul (16)
– Bernasconi Lorenzo (47)
– Brescianini Marco (44)
– Carnesecchi Marco (29)
– De Ketelaere Charles (17)
– de Roon Marten (15)
– Djimsiti Berat (19)
– Éderson (13)
– Hien Isak (4)
– Kolašinac Sead (23)
– Kossounou Odilon (3)
– Krstović Nikola (90)
– Lookman Ademola (11)
– Maldini Daniel (70)
– Musah Yunus (6)
– Obrić Relja (40)
– Pašalić Mario (8)
– Rossi Francesco (31)
– Samardžić Lazar (10)
– Scamacca Gianluca (9)
– Sportiello Marco (57)
– Sulemana Kamaldeen (7)
– Zalewski Nicola (59)
– Zappacosta Davide (77)
