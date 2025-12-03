Bologna News
Convocati Bologna, le scelte di Italiano in vista del match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma: torna a disposizione Ciro Immobile per i rossoblù!
Il Bologna archivia in fretta l’inattesa sconfitta interna contro la Cremonese: domani al Dall’Ara è già tempo di Coppa Italia, con gli ottavi di finale contro il Parma. Una sfida delicata per la squadra di Vincenzo Italiano, chiamata a reagire subito e a proseguire il proprio percorso nella competizione.
La notizia migliore per l’allenatore arriva dal reparto offensivo: Ciro Immobile torna finalmente tra i convocati dopo oltre tre mesi di stop. L’attaccante, infortunatosi alla coscia il 23 agosto nella prima giornata di campionato contro la Roma, non era più apparso in lista da allora. La sua presenza, anche solo in panchina, rappresenta un segnale importante per i rossoblù, che recuperano un potenziale terminale offensivo determinante nelle rotazioni.
Restano invece indisponibili i lungodegenti Skorupski e Vitik, mentre per il resto il tecnico potrà contare su una rosa quasi al completo per affrontare il derby emiliano in formato coppa.
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
