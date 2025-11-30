 Convocati Bologna, la decisione finale su Immobile
Connect with us

Bologna News

Convocati Bologna, ecco le scelte di Vincenzo Italia per il match contro la Cremonese della tredicesima giornata! La decisione su Immobile

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 minuti ago

on

By

Immobile

Convocati Bologna, ecco le scelte di Vincenzo Italia per il match contro la Cremonese della tredicesima giornata! La decisione su Immobile

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, in programma domani alle 20.45, il Bologna di Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati ufficiali. Il tecnico rossoblù dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti che condizioneranno le sue scelte in vista del match del Dall’Ara.

Fuori dai convocati Vitik, fermato da un affaticamento muscolare, mentre continua il periodo complicato di Ciro Immobile, ancora costretto a rimandare il rientro in campo. Assente anche Skorupski, che non sarà disponibile per la partita.

L’elenco completo

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Related Topics:

Bologna News

Calciomercato Bologna, la società rossoblu punta tutto su quel giocatore. La situazione non lascia dubbi!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

29 Novembre 2025

By

Giovanni Sartori
Continue Reading

Bologna News

Bologna, giorni decisivi per Ciro Immobile? Come sta il centravanti rossoblu dopo gli ultimi allenamenti

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 giorni ago

on

28 Novembre 2025

By

Immobile
Continue Reading