Convocati Bologna, ecco le scelte di Vincenzo Italia per il match contro la Cremonese della tredicesima giornata! La decisione su Immobile
Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, in programma domani alle 20.45, il Bologna di Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati ufficiali. Il tecnico rossoblù dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti che condizioneranno le sue scelte in vista del match del Dall’Ara.
Fuori dai convocati Vitik, fermato da un affaticamento muscolare, mentre continua il periodo complicato di Ciro Immobile, ancora costretto a rimandare il rientro in campo. Assente anche Skorupski, che non sarà disponibile per la partita.
L’elenco completo
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
