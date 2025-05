Convocati Brasile, arriva il primo colpo di scena della gestione Carlo Ancelotti. La lista completa - Calcio News 24

Convocati Brasile, la lista completa di Carlo Ancelotti: con qualche colpo di scena. Il punto

Carlo Ancelotti ha ufficialmente inaugurato la sua avventura da commissario tecnico della Nazionale brasiliana. Con un cappellino verdeoro ben visibile in testa, l’allenatore italiano ha svelato la sua prima lista di convocati, composta da 23 giocatori, che prenderanno parte alle due prossime sfide valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. La Seleção affronterà l’Ecuador il 5 giugno a Guayaquil, mentre il 10 giugno ospiterà il Paraguay alla Neo Química Arena di San Paolo.

Prima di rendere ufficiale questo elenco, Ancelotti aveva già trasmesso alla FIFA una pre-lista contenente 50 nomi, come previsto dal regolamento. Ora, però, le scelte sono definitive e fanno discutere per alcune esclusioni eccellenti. La più clamorosa è sicuramente quella di Neymar Jr., assente dalla lista e ancora alle prese con il recupero fisico. Ma sorprende anche l’assenza di Rodrygo, stella del Real Madrid, che molti si aspettavano tra i convocati.

In compenso, torna in gruppo Casemiro, centrocampista del Manchester United e vecchia conoscenza di Ancelotti fin dai tempi del Real Madrid. Il tecnico italiano ha deciso di puntare sull’esperienza dell’ex capitano del Brasile per guidare la mediana. Presenze importanti anche per due ex Juventus come Danilo e Alex Sandro, che saranno affiancati dall’interista Carlos Augusto nel reparto difensivo.

La lista completa dei convocati di Ancelotti:

Portieri:

Alisson (Liverpool), Bento (Athletico Paranaense), Hugo Souza (Chaves)

Difensori:

Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Alex Sandro (Juventus), Carlos Augusto (Inter), Wesley (Cruzeiro), Alexsandro (Santos), Beraldo (PSG), Léo Ortiz (Red Bull Bragantino), Marquinhos (PSG)

Centrocampisti:

Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Bahia), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo)

Attaccanti:

Antony (Manchester United), Estevão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcellona), Richarlison (Tottenham), Vinícius Junior (Real Madrid)

Con questa prima lista, Ancelotti imprime il suo marchio sulla nuova Seleção, aprendo una fase di rinnovamento con uno sguardo attento al futuro e alla competitività immediata.