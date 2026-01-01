Cagliari News
Convocati Cagliari: Luvumbo e Liteta di nuovo a disposizione. Le scelte di Pisacane verso il Milan
Riflettori accesi sull’Unipol Domus: domani, 2 gennaio, è il momento della verità. Cagliari e Milan si affronteranno alle 20:45 nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2025/26. In vista della sfida, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha definito l’elenco dei convocati, che riportiamo di seguito.
Caprile
Palestra
Idrissi
Mazzitelli
Luperto
Adopo
Kılıçsoy
Gaetano
Deiola
J. Rodríguez
Prati
Di Pardo
Rog
Cavuoti
Pintus
Ciocci
Mina
Liteta
Zappa
Borrelli
Pavoletti
Radunović
Obert
Trepy
Luvumbo
S. Esposito
