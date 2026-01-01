Convocati Cagliari: Luvumbo e Liteta di nuovo a disposizione. Le scelte di Pisacane verso il Milan

Convocati Cagliari, la lista scelta da Pisacane: rientrano Luvumbo e Liteta. Tutti i dettagli verso la sfida contro il Milan

Riflettori accesi sull’Unipol Domus: domani, 2 gennaio, è il momento della verità. Cagliari e Milan si affronteranno alle 20:45 nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2025/26. In vista della sfida, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha definito l’elenco dei convocati, che riportiamo di seguito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cagliari Calcio (@cagliaricalcio)

Caprile

Palestra

Idrissi

Mazzitelli

Luperto

Adopo

Kılıçsoy

Gaetano

Deiola

J. Rodríguez

Prati

Di Pardo

Rog

Cavuoti

Pintus

Ciocci

Mina

Liteta

Zappa

Borrelli

Pavoletti

Radunović

Obert

Trepy

Luvumbo

S. Esposito

