Convocati Coppa d’Africa, il Lecce comunica le tre importanti assenze per via del torneo! Ecco chi sono, quando partono e quali sono i loro impegni

L’U.S. Lecce ha comunicato ufficialmente tramite il proprio sito che tre dei suoi calciatori sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per partecipare alla Coppa d’Africa 2025, che si terrà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026.

I calciatori coinvolti sono Lameck Banda, Lassana Coulibaly e Kialonda Gaspar, i quali raggiungeranno i ritiri delle loro squadre nazionali dopo la gara Lecce – Pisa, in programma venerdì 12 dicembre 2025.

Come si legge nel comunicato dei salentini: Lameck Banda, attaccante dello Zambia, è stato convocato per il Gruppo A della competizione, dove affronterà Mali (22 dicembre), Comore (26 dicembre) e Marocco (29 dicembre). Avversario dell’attaccante zambiano sarà il centrocampista maliano Lassana Coulibaly, che affronterà dunque le stesse squadre, ma a calendario differente, con l’esordio contro lo Zambia (22 dicembre), Marocco (26 dicembre) e Comore (29 dicembre).

Infine, Kialonda Gaspar, difensore dell’Angola, è stato convocato per il Gruppo B, dove la sua Nazionale sfiderà Sudafrica (22 dicembre), Zimbabwe (26 dicembre) ed Egitto (29 dicembre).

La partenza di questi tre giocatori rappresenta una perdita significativa per il Lecce, che dovrà fare a meno di loro durante la competizione, ma il club giallorosso ha espresso soddisfazione per la convocazione dei suoi tesserati a una competizione di così alto livello.