Coppa d’Africa 2025, UFFICIALI le nuove date: cambia TUTTO

Tramite un annuncio ufficiale sui propri canali social, la Caf ha reso note le date per la Coppa d’Africa 2025/26. Inizialmente era prevista in Marocco d’estate tra il 23 giugno e il 23 luglio.

Per via delle alte temperature è però stata spostata in inverno, con la gara d’esordio il 21 dicembre 2025 e la finale il 18 gennaio 2026. Una soluzione per sfruttare il periodo di sosta invernale dei campionati, non più previsto però in Serie A.