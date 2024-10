Arabia Sauditi, i tifosi contro Mancini: la risposta del Ct - VIDEO

Arabia Saudita, momento delicato per la nazionale di Roberto Mancini, finito nel mirino dei tifosi e dei giornalisti sauditi

Continua tra molte difficoltà il percorso dell’Arabia Saudita di Mancini ai prossimi mondiali. Come riportato da Goal, il tecnico è finito nel mirino dei tifosi e dei giornalisti sauditi dopo il pareggio per 0-0 contro il Bahrain. Nelle ultime quattro partite il ct ha ottenuto solo una vittoria e in un video circolato sui social si vede la reazione stizzita del tecnico ai tifosi dopo il pareggio.

Mancini’s time looks like its ending. 1 win in 4 games is DISASTROUS. pic.twitter.com/vum6auctKa — Fayad ⚽️ (@fayadzinho) October 15, 2024

Prima della sfida contro il Bahrain, Mancini aveva distribuito dei foglietti ai giornalisti, in cui metteva in mostra le statistiche della partita persa in precedenza contro il Giappone. Dopo la partita, infastidito da alcune domande dei giornalisti sul proprio conto in banca, il tecnico ha anche avuto da ridire con Al-Dawsari, che durante la partita ha sbagliato un calcio di rigore, a testimoniare che il clima è tutto tranne che tranquillo: «Se sbagli un rigore in ogni partita è un grosso problema. Se avesse segnato probabilmente avremmo vinto. Perché Salem? Non lo so. Chiedi al giocatore».