Convocati Danimarca: quattro “italiani” in lista

Convocati Danimarca per le qualificazioni mondiali contro Far Oer e Scozia: l’elenco completo del ct Hjulmand

La Danimarca ha diramato la lista dei convocati per i match delle qualificazioni mondiali contro Far Oer e Scozia. Quattro i calciatori che militano in Serie A: Kjaer, Stryger-Larsen, Maehle e Skov Olsen.

Vi er klar til at slutte et fantastisk fodboldår godt af! 🇩🇰



Her er landstræner Kasper Hjulmands trup til kampene mod Færøerne og Skotland 🙌#ForDanmark pic.twitter.com/HtB1Uo4xc5 — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 2, 2021

Portieri: Schmeichel, Ronnov, Vindahl.

Difesnori: Nissen, Kjaer, Christensen, Vestergaard, Stryger-Larsen, Andersen, Maehle.

Centrocampisti: Wass, Nörgaard, Delaney, Jensen, Jönsson, Höjbjerg.

Attacanti: Skov, Daramy, Bruun Larsen, Yurary, Cornelius, Skov Olsen, Wind