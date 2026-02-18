Connect with us

Convocati Fiorentina per lo Jagiellonia, la lista di Vanoli: sorprendono le esclusioni di Dodo e Kean! Il motivo

Convocati Fiorentina per lo Jagiellonia, la lista di Vanoli: sorprendono le esclusioni di Dodo e Kean! Il motivo non riguarda alcun infortunio

Continua la marcia di avvicinamento della Fiorentina al delicato playoff di Conference League. Giovedì sera, alla Chorten Arena, la formazione guidata da Paolo Vanoli affronterà una trasferta insidiosa in Polonia, dovendo fare i conti con pesanti assenze. Dalla lista dei convocati diramata oggi, spiccano le esclusioni eccellenti di Moise Kean, centravanti della Nazionale, e Dodò, stantuffo di fascia brasiliano.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Una scelta tecnica precisa quella dell’allenatore dei Gigliati, che ha deciso di preservare i due titolari in vista del cruciale derby salvezza contro il Pisa in campionato. L’emergenza è totale: oltre ai due riposi precauzionali, i Viola dovranno rinunciare anche agli infortunati David De Gea, esperto portiere spagnolo, Manor Solomon e Albert Gudmundsson, ancora ai box per problemi fisici.

La lista dei convocati da Vanoli:

Balbo Vieira, Bertolini, Bonanno, Braschi, Comuzzo, Deli, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Harrison, Kouadio, Leonardelli, Lezzerini, Magalotti, Mandragora, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongračić, Ranieri, Sadotti

