Milan, i convocati di Gattuso per la tournèe americana: c’è Reina, out Gomez

Il Milan si appresta ad imbarcarsi per volare oltreoceano, Gattuso ha convocato ben 28 giocatori

Il Milan riparte. Dopo la bellissima notizia di ieri direttamente da Losanna, i rossoneri saranno impegnati nella tournée americana. Il programma prevede: domenica 22 alle 14.30 il ritrovo a Milanello, nel tardo pomeriggio la partenza verso Linate e il volo su Parigi. Lunedì, poi, la ripartenza in direzione Los Angeles. Per la tournée rossonera, Gattuso ha diramato l’elenco di tutti i convocati (28) a disposizione per l’International Champions Cup. La novità è la presenza del portiere ex Napoli. Pepe Reina, rientrato a Milano oggi. Assenti invece Biglia (ancora in vacanza dopo il Mondiale e che si unirà alla squadra dal 29 luglio), Montolivo, Conti (che sta recuperando dall’infortunio) e Gomez, ormai sempre più lontano da Milano. Ecco i convocati:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bellodi, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Halilovic, Kessie, Locatelli, Mauri, Torrasi

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso, Tsadjout.