Convocati Inter-Genoa: ritorna Nainggolan dopo l’infortunio

Convocati Inter-Genoa, 11ª giornata della Serie A 2018-19: Spalletti ne porta 23, Nainggolan torna a disposizione.

Convocati Inter-Genoa, l’allenatore nerazzurro Luciano Spalletti ha deciso di chiamare 23 giocatori per l’anticipo dell’11ª giornata del campionato di Serie A, in programma sabato pomeriggio alle ore 15.00 a San Siro. La novità più importante, annunciata dal tecnico toscano nella conferenza stampa della vigilia, è il ritorno a disposizione del centrocampista belga Radja Nainggolan.

L’ex giallorosso aveva saltato le sfide contro Barcellona e Lazio in Champions League e in campionato per una distorsione alla caviglia sinistra subita nel derby con il Milan dopo un contrasto con Lucas Biglia. Pur non essendo ancora al 100%, Spalletti ha deciso di portarlo con sé già per la partita contro il Genoa. Nelle intenzioni del tecnico c’è l’idea di fargli mettere minuti sulle gambe (in conferenza stampa il tecnico toscano ha parlato di una «mezzoretta») per averlo in piena forma per la gara di Champions League con il Barcellona, in programma martedì sempre a San Siro.

Fra i 23 convocati di Spalletti per la gara interna dell’11ª giornata di Serie A con il Genoa c’è anche il centrocampista portoghese João Mario, che potrebbe essere anche lui utilizzato o dall’inizio o a partita in corso.

CONVOCATI INTER:

PORTIERI: Handanovic, Padelli, Berni

DIFENSORI: Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Miranda, Dalbert, D’Ambrosio, Skriniar

CENTROCAMPISTI: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic

ATTACCANTI: Icardi, Lautaro Martinez, Keita, Politano, Candreva

