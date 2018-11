Calciomercato Inter: la dirigenza stabilisce il prezzo di Milan Skriniar

L’Inter sembra essere disposta a valutare le offerte per il difensore centrale Milan Skriniar e stabilisce il prezzo del giocatore slovacco

L’Inter vuole proseguire nella sua striscia positiva di vittorie che le ha permesso di essere al secondo posto della classifica dopo 10 turni di campionato. Domani contro il Genoa, la squadra di Spalletti ha l’occasione di confermarsi in campionato prima dell’importante sfida contro il Barcellona in Champions League. Intanto per i tifosi nerazzurri, che hanno visto risorgere la squadra dopo un avvio di campionato molto deludente, arrivano notizie non troppo positive dal fronte calciomercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, la dirigenza dell’Inter starebbe valutando la possibilità di cedere il difensore Milan Skriniar.

Il giocatore, arrivato all’Inter nell’estate 2017 e con cui la dirigenza sta trattando per il rinnovo, è finito nel mirino dei club più importanti al mondo che hanno già bussato alla porta nerazzurra. La dirigenza del club milanese ha già rifiutato le offerte di Manchester City e Barcellona che avevano messo sul piatto circa 65 milioni di euro. Adesso, secondo il quotidiano, però pare che Manchester United e Bayern Monaco vogliano provare l’assalto e l’Inter sarebbe disposta a trattare sulla base di 80 milioni.