Skriniar, pressing Inter per il rinnovo: le ultime

Calciomercato Inter, dirigenza al lavoro per blindare Milan Skriniar: il centrale difensivo fa gola ai due club di Manchester, le ultime

Reduce da una stagione di altissimo livello, Milan Skriniar si sta confermando un cardine dell’Inter di Luciano Spalletti anche in questa prima parte di stagione. L’Inter deve fare i conti con le sirene di mercato, sottolinea Sport Mediaset, con i due club di Manchester sulle sue tracce: sia City che United sono pronte a lanciare l’assalto.

Ma il Biscione non ha alcuna intenzione di privarsi dell’ex Sampdoria: il direttore sportivo Piero Ausilio è al lavoro per blindare il classe 1995 con il rinnovo di contratto: in scadenza 2022, l’Inter è pronta a mettere sul piatto un sostanzioso adeguamento economico. Filtra ottimismo, l’intesa può arrivare a stretto giro di posta…