Convocati Juve per la sfida contro il Torino: ecco la decisione di Spalletti su quei calciatori in dubbio. La lista completa

Convocati Juve: il tecnico Luciano Spalletti ha reso note le sue scelte in vista del Derby della Mole. Buone notizie dall’infermeria

All’Allianz Stadium è tutto pronto per il Derby della Mole numero 184 tra Juventus e Torino, in programma sabato 8 novembre 2025 alle ore 18:00. La sfida, valida per l’undicesima giornata di Serie A, segnerà il debutto di Luciano Spalletti in una delle partite più sentite della stagione.

Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati, con due buone notizie:

Kenan Yildiz , rimasto a riposo a Cremona per un fastidio al ginocchio e già rientrato in Champions.

, rimasto a riposo a Cremona per un fastidio al ginocchio e già rientrato in Champions. Khéphren Thuram, in dubbio fino all’ultimo ma pronto a stringere i denti per esserci.

Tuttavia, l’emergenza resta totale in difesa. Come previsto, non saranno della partita i lungodegenti Gleison Bremer, Juan Cabal, Arkadiusz Milik e Carlo Pinsoglio. A loro si aggiunge il forfait di Lloyd Kelly, che non ha recuperato dall’affaticamento muscolare che lo aveva già costretto a saltare le gare con Cremonese e Sporting Lisbona.

CONVOCATI JUVE

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

40 Rouhi

42 Scaglia

44 Pedro Felipe