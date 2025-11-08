 Convocati Juve per la sfida contro il Torino: ecco la decisione di Spalletti su quei calciatori in dubbio. La lista completa
Connect with us

Juventus News

Convocati Juve per la sfida contro il Torino: ecco la decisione di Spalletti su quei calciatori in dubbio. La lista completa

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 minuti ago

on

By

vlahovic Prossimo turno Serie A

Convocati Juve: il tecnico Luciano Spalletti ha reso note le sue scelte in vista del Derby della Mole. Buone notizie dall’infermeria

All’Allianz Stadium è tutto pronto per il Derby della Mole numero 184 tra Juventus e Torino, in programma sabato 8 novembre 2025 alle ore 18:00. La sfida, valida per l’undicesima giornata di Serie A, segnerà il debutto di Luciano Spalletti in una delle partite più sentite della stagione.

Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati, con due buone notizie:

  • Kenan Yildiz, rimasto a riposo a Cremona per un fastidio al ginocchio e già rientrato in Champions.
  • Khéphren Thuram, in dubbio fino all’ultimo ma pronto a stringere i denti per esserci.

Tuttavia, l’emergenza resta totale in difesa. Come previsto, non saranno della partita i lungodegenti Gleison Bremer, Juan Cabal, Arkadiusz Milik e Carlo Pinsoglio. A loro si aggiunge il forfait di Lloyd Kelly, che non ha recuperato dall’affaticamento muscolare che lo aveva già costretto a saltare le gare con Cremonese e Sporting Lisbona.

CONVOCATI JUVE

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

40 Rouhi

42 Scaglia

44 Pedro Felipe

Related Topics:

Torino News

Convocati Torino per la il derby contro la Juventus: ecco le scelte di Baroni per il match delle 18 dello Stadium

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

32 minuti ago

on

8 Novembre 2025

By

Baroni Inter Torino 1
Continue Reading

Juventus News

Juventus Torino, Cabrini carica i bianconeri: «C’è consapevolezza che sia una gara molto sentita. Lui può essere decisivo. Spalletti? Inizio che da fiducia, dovrà fare questo»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

8 Novembre 2025

By

cabrini
Continue Reading