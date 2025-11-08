Juventus News
Convocati Juve per la sfida contro il Torino: ecco la decisione di Spalletti su quei calciatori in dubbio. La lista completa
Convocati Juve: il tecnico Luciano Spalletti ha reso note le sue scelte in vista del Derby della Mole. Buone notizie dall’infermeria
All’Allianz Stadium è tutto pronto per il Derby della Mole numero 184 tra Juventus e Torino, in programma sabato 8 novembre 2025 alle ore 18:00. La sfida, valida per l’undicesima giornata di Serie A, segnerà il debutto di Luciano Spalletti in una delle partite più sentite della stagione.
Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati, con due buone notizie:
- Kenan Yildiz, rimasto a riposo a Cremona per un fastidio al ginocchio e già rientrato in Champions.
- Khéphren Thuram, in dubbio fino all’ultimo ma pronto a stringere i denti per esserci.
Tuttavia, l’emergenza resta totale in difesa. Come previsto, non saranno della partita i lungodegenti Gleison Bremer, Juan Cabal, Arkadiusz Milik e Carlo Pinsoglio. A loro si aggiunge il forfait di Lloyd Kelly, che non ha recuperato dall’affaticamento muscolare che lo aveva già costretto a saltare le gare con Cremonese e Sporting Lisbona.
CONVOCATI JUVE
1 Perin
4 Gatti
5 Locatelli
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
24 Rugani
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
40 Rouhi
42 Scaglia
44 Pedro Felipe
