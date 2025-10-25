Roma News
Convocati Roma per la sfida contro il Sassuolo: ecco le scelte del tecnico giallorosso Gasperini! La lista
Convocati Roma, diramata la lista completa per la trasferta di Reggio Emilia: le decisioni di mister giallorosso Gasperini
Domenica alle 15:00 la Roma sarà protagonista al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove affronterà il Sassuolo nell’ottava giornata di Serie A. Una sfida importante per i giallorossi di Gian Piero Gasperini, chiamati a dare continuità al proprio cammino in campionato e a riscattare le ultime battute d’arresto.
Il tecnico ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati, un gruppo che unisce esperienza e giovani talenti, con l’obiettivo di affrontare al meglio una trasferta insidiosa contro una squadra che in casa sa rendersi pericolosa. Ecco dunque i giocatori scelti da Gasperini per la sfida di Reggio Emilia.
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy
LEGGI ANCHE – Conferenza stampa Gasperini pre Sassuolo Roma
Roma, Gasperini sicuro: «Il rendimento di quel giocatore è insufficiente. Dybala? Dico che…»
Conferenza stampa Gasperini pre Sassuolo Roma: «Dobbiamo migliorare l’attacco e l’efficacia. Mi ha infastidito cosa ha detto Dybala? Sì, per questo motivo»