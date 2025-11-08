Torino News
Convocati Torino per la il derby contro la Juventus: ecco le scelte di Baroni per il match delle 18 dello Stadium
Il tecnico Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista della delicata trasferta contro la Juventus, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Saranno 26 i calciatori a disposizione, un gruppo ampio che testimonia la volontà dell’allenatore di avere più soluzioni tattiche e di garantire freschezza durante i novanta minuti.
CONVOCATI TORINO
ll tecnico Marco Baroni ha selezionato 26 calciatori per l’undicesima giornata di Serie A contro la Juventus:
Aboukhlal
Adams
Anjorin
Asllani
Biraghi
Casadei
Coco
Dembélé
Gineitis
Ilic
Ilkhan
Ismajli
Lazaro
Maripan
Masina
Ngonge
Njie
Nkounkou
Paleari
Pedersen
Popa
Simeone
Siviero
Tameze
Vlasic
Zapata
