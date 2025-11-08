 Convocati Torino per la il derby contro la Juventus: ecco le scelte di Baroni per il match delle 18 dello Stadium
Convocati Torino per la il derby contro la Juventus: ecco le scelte di Baroni per il match delle 18 dello Stadium

Convocati Torino, verso il derby della Mole: Baroni annuncia i la lista completa dei granata per la sfida alla Juventus

Il tecnico Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista della delicata trasferta contro la Juventus, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Saranno 26 i calciatori a disposizione, un gruppo ampio che testimonia la volontà dell’allenatore di avere più soluzioni tattiche e di garantire freschezza durante i novanta minuti.

CONVOCATI TORINO

ll tecnico Marco Baroni ha selezionato 26 calciatori per l’undicesima giornata di Serie A contro la Juventus:   

Aboukhlal 
Adams 
Anjorin 
Asllani 
Biraghi 
Casadei 
Coco 

Dembélé  
Gineitis
Ilic 
Ilkhan
Ismajli  
Lazaro  
Maripan
Masina 
Ngonge 
Njie

Nkounkou
Paleari 
Pedersen  
Popa 
Simeone 
Siviero 
Tameze 
Vlasic 
Zapata 

