L’ennesimo errore di Gomez su rigore costa all’Atalanta l’eliminazione dall’Europa League. L’argentino sbaglia il quarto tiro dagli 11 metri di fila

Il Papu Gomez è certamente il giocatore più rappresentativo dell’Atalanta e uno dei punti fermi dell’allenatore Gian Piero Gasperini. L’argentino è stato il vero trascinatore dei bergamaschi in campionato e nella passata edizione dell’Europa League ma purtroppo per i nerazzurri anche gli eroi a volte sbagliano. L’Atalanta è stata infattisconfitta ai rigori per 4-3 dal FC Copenaghen e quindi non accederà ai gironi della seconda competizione europea. Decisivi per l’eliminazione sono stati gli errori dal dischetto di Cornelius e soprattutto di Gomez. Per l’attaccante ex Catania si tratta del quarto errore dal dischetto di fila. Il Papu aveva infatti fallito in precedenza un tiro dagli 11 metri nella partita di campionato contro la Fiorentina del 24 settembre 2017. Gomez ha poi sbagliato un rigore con l’Everton in Europa League il 23 novembre successivo e l’ultimo contro la Juventus in Coppa Italia il 30 gennaio 2018.

L’ennesimo errore del Papu dal dischetto è un segnale per chi ha deciso di acquistarlo al Fantacalcio. Ecco qui la lista completa dei rigoristi della Serie A 2018-2019 per evitare di sbagliare gli acquisti all’asta.