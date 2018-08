Oggi inizia Serie A 2018/2019 e con essa il Fantacalcio per tutti gli appassionati. Ecco i possibili rigoristi di tutte le squadre del campionato

L’attesa è finalmente terminata: dopo 91 giorni torna la Serie A per la nuova stagione 2018/2019. Dopo la chiusura del calciomercato di ieri sera, alle 18:00 di oggi si disputerà il primo anticipo della prima giornata, che vedrà scendere in campo allo stadio Bentegodi di Verona Chievo e Juventus. In serata, invece, gli appassionati potranno assistere alla prima partita di cartello della stagione tra Lazio e Napoli. Se le società hanno chiuso ieri le ultime operazioni di mercato per puntellare le rose in vista di questo nuovo anno calcistico, i fantallenatori hanno ancora a disposizione qualche ora per completare la propria squadra. La dead line delle aste fantacalcistiche, difatti, è fissata a qualche minuto prima dell’inizio della Serie A, quando l’arbitro Pasqua darà il fischio d’inizio al match tra Chievo e Juventus.

Durante le aste, uno degli aspetti più interessanti per i giocatori di Fantacalcio è sicuramente quello legato all’acquisto dei tiratori dei calci piazzati, soprattutto i rigoristi, i quali possono garantire un certo numero di bonus durante l’arco della stagione. I rigoristi delle squadre, infatti, molte volte possono rappresentare un vero e proprio tesoretto di punti utili durante le varie giornate. I più interessanti, tra gli incaricati a calciare dagli undici metri, sono sicuramente Cristiano Ronaldo della Juventus, Mauro Icardi dell’Inter e Dries Mertens del Napoli; tuttavia non sono da sottovalutare giocatori come Domenico Berardi del Sassuolo e Gianluca Lapadula del Genoa.

Ecco i possibili rigoristi di tutte le squadre di Serie A:

Atalanta:

Alejandro Gómez

Josip Iilicic

Bologna:

Blerim Dzemaili

Diego Falcinelli

Cagliari:

Joao Pedro

Nicolò Barella

Chievo:

Valter Birsa

Sergio Pellissier

Empoli:

Francesco Caputo

Antonino La Gumina

Fiorentina:

Jordan Veretout

Giovanni Simeone

Frosinone:

Daniel Ciofani

Federico Dionisi

Genoa:

Gianluca Lapadula

Goran Pandev

Inter:

Mauro Icardi

Marcelo Brozović

Juventus:

Cristiano Ronaldo

Paulo Dybala

Lazio:

Ciro Immobile

Luis Alberto

Milan:

Gonzalo Higuain

Franck Kessié

Napoli:

Dries Mertens

Lorenzo Insigne

Parma:

Roberto Inglese

Fabio Ceravolo

Roma:

Diego Perotti

Daniele De Rossi

Sampdoria:

Fabio Quagliarella

Gregoire Defrel

Sassuolo:

Domenico Berardi

Khouma Babacar

Spal:

Alberto Paloschi

Mirko Antenucci

Torino:

Andrea Belotti

Iago Falque

Udinese:

Rodrigo de Paul

Seko Fofana