Coppa d’Africa, tutto pronto per gli ottavi di finale! Definito il tabellone: apre Senegal Sudan, il Marocco contro la sorpresa Tanzania, chiude Costa d’Avorio Burkina Faso

Coppa d’Africa, tutto pronto per gli ottavi di finale! Definito il tabellone: apre Senegal Sudan apre il turno il 3 gennaio, si chiude il 6 con Costa d’Avorio Burkina Faso
Si è conclusa la fase a gironi della Coppa d’Africa ed è ora ufficiale il tabellone degli ottavi di finale, che aprirà la fase a eliminazione diretta del torneo. Il programma prevede quattro giorni di gare, dal 3 al 6 gennaio, tra incroci curiosi e sorprese pronte a stupire anche in questa fase.
Si comincia il 3 gennaio con due match di alto livello: il Senegal di Mané e Koulibaly, tra le principali favorite, affronterà il Sudan; mentre il Mali se la vedrà con la Tunisia.
Il 4 gennaio spazio a due nazionali storiche: il Marocco, squadra ospitante, incrocerà la Tanzania grande sorpresa e qualificatasi tra le migliori terze, mentre il Sudafrica sfiderà il Camerun, in uno degli ottavi più affascinanti.
Il 5 gennaio toccherà ad altre due big del continente: l’Egitto di Momo Salah che affronterà il Benin, mentre la Nigeria con Osimhen e Lookaman sarà opposta al Mozambico.
Infine, il 6 gennaio, le altre due sfide di grande richiamo: l’Algeria contro la RD Congo e Costa d’Avorio Burkina Faso comporranno quelli che sono i due accoppiamenti più interessanti dal punto di vista dell’equilibrio e dello spettacolo.
Il calendario completo degli ottavi di finale
- 3 gennaio: Senegal–Sudan
- 3 gennaio: Mali–Tunisia
- 4 gennaio: Marocco–Tanzania
- 4 gennaio: Sudafrica–Camerun
- 5 gennaio: Egitto–Benin
- 5 gennaio: Nigeria–Mozambico
- 6 gennaio: Algeria–RD Congo
- 6 gennaio: Costa d’Avorio–Burkina Faso
La Coppa d’Africa entra ora nel vivo: da qui in avanti non c’è più margine d’errore.
