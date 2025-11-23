L’Italia vince la Coppa Davis. Quale squadra tifano i campioni del mondo? Non mancano le sorprese

L’Italia è andata a vincere la terza Coppa Davis consecutiva. Ma i tennisti protagonisti a Bologna sono grandi tifosi e non mancano le sorprese

La terza Coppa Davis dell’Italia è sicuramente storica. Gli azzurri sono riusciti a superare in finale la Spagna con il punteggio di 2-0. Dopo aver superato l’Austria e il Belgio senza bisogno del doppio, Berrettini e Cobolli si sono ripetuti anche con gli iberici.

Ma nella vita dei tennisti non c’è solamente il proprio lavoro. Alcuni di loro sono anche grandi tifosi e appassionati del calcio. Andiamo a scoprire le loro squadre.

E per farlo partiamo dai due protagonisti: Flavio Cobolli, come sappiamo, è un grandissimo tifoso della Roma. Nato nella Capitale anche Matteo Berrettini, ma sostenitore della Fiorentina. Lorenzo Sonego, torinese, da sempre è un supporters dei granata. Andrea Vavassori e Simone Bolelli non sono uniti solamente dal doppio, ma anche dal tifo per la Juventus.