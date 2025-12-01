 Coppa Italia, ecco le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale: le scelte ufficiali dell'AIA con qualche sorpresa!
Coppa Italia

Coppa Italia, ecco le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale: le scelte ufficiali dell’AIA con qualche sorpresa!

Coppa Italia, le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale del trofeo nazionale: le scelte ufficiali dell’AIA, i dettagli

La Coppa Italia Frecciarossa entra nel vivo: dicembre porta con sé gli ottavi di finale, crocevia fondamentale per le ambizioni delle big e delle outsider. Le sfide in programma promettono spettacolo e tensione, con club decisi a conquistare un posto nei quarti e a tenere vivo il sogno di alzare il trofeo nazionale. Ecco le designazioni:

JUVENTUS – UDINESE     Martedì 02/12 h. 21.00

FOURNEAU

SCATRAGLI – PALERMO

IV:  MARCENARO

VAR: GIUA

AVAR: MARINI

ATALANTA – GENOA    Mercoledì 03/12 h. 15:00

PERRI

IMPERIALE – GIUGGIOLI

IV:  COLOMBO

VAR: PRONTERA

AVAR: CHIFFI

NAPOLI – CAGLIARI    Mercoledì 03/12 h. 18:00

SACCHI J.L.

BERCIGLI – MASTRODONATO

IV:  LA PENNA

VAR: CAMPLONE

AVAR: SOZZA

INTER – VENEZIA    Mercoledì 03/12 h. 21:00 

DI MARCO

PRETI – RICCI

IV:  BONACINA

VAR: NASCA

AVAR: MAZZOLENI

BOLOGNA – PARMA    Giovedì 04/12 h. 18.00

TREMOLADA

GARZELLI – PISTARELLI

IV: PICCININI

VAR: BARONI

AVAR: PAIRETTO

LAZIO – MILAN    Giovedì 04/12 h. 21.00

GUIDA (foto)

LO CICERO – DEI GIUDICI

IV: DOVERI

VAR: PEZZUTO

AVAR: AURELIANO

LEGGI ANCHE – Tabellone Coppa Italia 2025/2026: date, turni, partite e risultati

