Coppa Italia
Coppa Italia, ecco le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale: le scelte ufficiali dell’AIA con qualche sorpresa!
Coppa Italia, le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale del trofeo nazionale: le scelte ufficiali dell’AIA, i dettagli
La Coppa Italia Frecciarossa entra nel vivo: dicembre porta con sé gli ottavi di finale, crocevia fondamentale per le ambizioni delle big e delle outsider. Le sfide in programma promettono spettacolo e tensione, con club decisi a conquistare un posto nei quarti e a tenere vivo il sogno di alzare il trofeo nazionale. Ecco le designazioni:
JUVENTUS – UDINESE Martedì 02/12 h. 21.00
FOURNEAU
SCATRAGLI – PALERMO
IV: MARCENARO
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
ATALANTA – GENOA Mercoledì 03/12 h. 15:00
PERRI
IMPERIALE – GIUGGIOLI
IV: COLOMBO
VAR: PRONTERA
AVAR: CHIFFI
NAPOLI – CAGLIARI Mercoledì 03/12 h. 18:00
SACCHI J.L.
BERCIGLI – MASTRODONATO
IV: LA PENNA
VAR: CAMPLONE
AVAR: SOZZA
INTER – VENEZIA Mercoledì 03/12 h. 21:00
DI MARCO
PRETI – RICCI
IV: BONACINA
VAR: NASCA
AVAR: MAZZOLENI
BOLOGNA – PARMA Giovedì 04/12 h. 18.00
TREMOLADA
GARZELLI – PISTARELLI
IV: PICCININI
VAR: BARONI
AVAR: PAIRETTO
LAZIO – MILAN Giovedì 04/12 h. 21.00
GUIDA (foto)
LO CICERO – DEI GIUDICI
IV: DOVERI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
LEGGI ANCHE – Tabellone Coppa Italia 2025/2026: date, turni, partite e risultati
Tabellone Coppa Italia 2025/2026: date, turni, partite e risultati
Spalletti Juve, con l’infortunio di Vlahovic il tecnico studia alternative rivoluzionare per l’attacco: non solo David Openda, c’è questa ipotesi per la Coppa Italia!