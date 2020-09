Coppa Italia, domani il sorteggio del tabellone: i dettagli

Domani presso la sede della Lega Serie A a Milano avverrà il sorteggio per il tabellone della Coppa Italia 2020/2021: i dettagli

Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Lega Serie A ha annunciato che domani avrà luogo il sorteggio del tabellone della Coppa Italia 2020/2021. Il comunicato.

«Si comunica che il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2020/2021 avrà luogo martedì 8 settembre 2020 alle ore 15.00 presso la sede della Lega Serie A in via Ippolito Rosellini 4 a Milano».