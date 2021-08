Coppa Italia, il Ferraris si prepara alla riapertura: le ultime sui problemi legati al distanziamento e alle code all’esterno dell’impianto

Per la partita di Coppa Italia la capienza dello stadio Ferraris di Genova sarà sicuramente al sotto del 50% previsto dal Governo per il ritorno allo stadio dei tifosi. Le gradinate, sia la Nord del Genoa che la Sud della Sampdoria, saranno interdette al pubblico per i lavori che stanno ultimando ai servizi igienici.

All’orizzonte però si profilano diversi problemi, come riporta Il Secolo XIX. In primo luogo le lunghe code che si formeranno ai tornelli per il controllo dei biglietti o voucher, carta d’identità e green pass. Il secondo problema sarà far rispettare il distanziamento, ma tenendo conto che i gruppi della Sud non rientreranno allo stadio dovrebbe essere garantito anche in gradinata.