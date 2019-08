Coppa Italia, secondo turno: il Monza schianta il Benevento, vince Ventura

Coppa Italia, secondo turno: il Monza schianta il Benevento, Chievo avanti a fatica, vince anche Ventura

Domenica di Coppa Italia con il secondo turno della competizione. A spiccare sono soprattutto le quattro reti con cui il Monza di Berlusconi ha superato il Benevento di Inzaghi nonostante la differenza di categoria.

Successo soltanto ai rigori per il Chievo sul Ravenna, buona la prima per Ventura sulla panchina della Salernitana. Larghe affermazioni per Frosinone, Cittadella e Cremonese.

I risultati: Spezia-Pro Patria 5-0, Chievo-Ravenna 4-2 d.c.r. (1-1 t.r.), Venezia-Catania 2-1, Benevento-Monza 3-4, Cittadella-Padova 3-0, Cremonese-Virtus Francavilla 4-0, Empoli-Reggina 2-1, Entella-Südtirol 1-2, Frosinone-Carrarese 4-0, Monopoli-Cosenza 1-0, Perugia-Triestina 1-0, Pescara-Mantova 3-2, Pordenone-FeralpiSalò 1-2, Trapani-Piacenza 3-1, Crotone-Arezzo 4-3, Livorno-Carpi 0-1, Pisa-Potenza 3-0, Salernitana-Catanzaro 3-1.