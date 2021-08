Coppa Italia, svelato il tabellone degli ottavi di finale

La Lega Serie A ha reso ufficiale il tabellone degli ottavi di finale per la Coppa Italia della stagione 2021/2022

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Lega Serie A ha diramato il nuovo tabellone della Coppa Italia per l’edizione 2021/22. La Lazio entrerà nella competizione a partire dagli ottavi di finale ed è stata inserita nella parte di tabellone con Milan, Inter e Roma.

Dall’altro lato sono invece presenti Juventus, Sassuolo, Napoli e Atalanta. Ecco le possibili combinazioni dai quarti: Juve-Sassuolo, Napoli-Atalanta, Inter-Roma e Milan-Lazio. Il derby capitolino andrebbe in scena in semifinale, nel caso in cui entrambe si qualifichino, così come quello tra le milanesi.