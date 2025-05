Corazzi a Internews24.com: «Finale? Il PSG ha difetti meno palesi del Barcellona, ma l’Inter se la può giocare»

Le parole di Manuele Corazzi, direttore de Le Cronache di Spogliatoio, in una intervista esclusiva a Internews24.com

Mancano pochissimi giorni a PSG Inter. Nerazzurri che arrivano alla finale in maniera totalmente diversa rispetto a quella di Istanbul contro il Manchester City. Quale squadra vede favorita tra le due?

«Io credo che il PSG rispetto al Barcellona abbia meno difetti palesi, per quanto il Barcellona avesse dei pregi palesi. Il PSG è una squadra ben organizzata, con dei terzini che spingono e che ogni tanto lasciano dei buchi. In questo sono sicuro che l’Inter avrà già studiato le modalità per colpire. Il PSG è una squadra forte. Ha eliminato il Liverpool, ha dimostrato che la chimica conta più dei palloni d’oro, perché via Neymar, via Messi, via Mbappé… Luis Enrique e Campos hanno puntato su giocatori funzionali, non egoisti, che sul campo hanno una resa pazzesca. Basti pensare a Vitinha o agli stessi giocatori davanti. Ad esempio Dembelé a me ha sorpreso perché finalmente ha espresso il suo potenziale. Kvaratskhelia si è inserito a meraviglia, Doué ha praticamente tolto il posto a Barcola. Non mi piace fare pronostici, ed in questo caso è anche complesso: dico che il PSG è una squadra forte, non invincibile. L’Inter ha dalla sua l’esperienza di aver giocato già una finale con un gruppo che in sostanza è rimasto lo stesso, quindi ci arriva sapendo cosa vuol dire fare una finale. È una squadra quadrata che punterà su quelle che sono le sue qualità: ovvero stare in campo molto bene, e non dimentichiamoci che l’Inter col Barcellona ha fatto 7 gol! Sicuramente se la può giocare, non è come la finale col Manchester City. È una partita un po’ più aperta, col PSG che lo vedo leggermente favorito».

