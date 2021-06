Cordaz Inter, il club nerazzurro lo vuole come terzo portiere: i dettagli

Secondo Sky Sport l’Inter avrebbe pensato ad Alex Cordaz come rinforzo per la porta: i dettagli

Secondo quanto riporta Sky Sport l’Inter avrebbe pensato ad Alex Cordaz come secondo o terzo portiere in vista della prossima stagione. Il portiere del Crotone – che stava già pianificando la stagione in Serie B con gli Squali – avrebbe immediatamente accettato la proposta del club nerazzurro dove lui è cresciuto.

Il Crotone, di cui è stato perno e icona dal 2015, è in trattativa con l’Inter e con l’agente Daniele Piraino per definire i dettagli dell’affare.