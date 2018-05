Grande spettacolo sugli spalti dell’Olimpico per la finale di Coppa Italia. Coreografia Juventus-Milan: ecco le foto delle curve

E’ la sesta finale in gara unica tra Juventus e Milan. Nelle altre 5 occasioni la gara è sempre proseguita fino ai supplementari o fino ai rigori. Nel frattempo è tempo di festa sugli spalti. Grande euforia allo stadio Olimpico in Roma. Più di 65.000 spettatori hanno riempito le tribune dello stadio capitolino e prima della gara le due Curve hanno messo in mostra la loro abilità nelle coreografie. Coreografia Juventus-Milan: ecco le foto.

«Forza Milan lotta col cuore» ha scritto la Curva rossonera con uno striscione centrale sfoggiando un’immagine che ritrae Joker e 4 carte di poker, 4 assi di cuori, un bel poker d’assi e la scritta: «All in». La Curva della Juventus ha risposto preparando uno sfondo bianconero con al centro la coccarda della Coppa Italia e la scritta «Ad Maiora Semper».

Independente do resultado, é sempre a mesma coisa: Curva Sud dá um PAU na torcida da Juventus na coreografia pic.twitter.com/7fzmNShjzL — Nathalia Perez (@nathaliaperez) May 9, 2018

