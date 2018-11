Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle norme in fatto di cori razzisti e discriminatori allo stadio

Gabriele Gravina interviene sulla questione cori razzisti tra i tifosi. Il presidente della Figc, in occasione del Consiglio federale, ha dichiarato a proposito: «I cori discriminatori? Ci sarà l’esatta applicazione di quanto prevedono le norme. Ho parlato sabato sera con il presidente Aia, Nicchi, e il designatore di A, Rizzoli, invitandoli all’applicazione rigida del protocollo previsto. Le norme sono chiare: c’è il primo annuncio, nel secondo si riuniscono le squadre a centrocampo. Se si continua si va nello spogliatoio e poi si annuncia la sospensione della gara. Poi non è facile far uscire migliaia di persone dallo stadio: dopo lo stop il problema è del funzionario di pubblica sicurezza» le parole riportate dal Corriere dello Sport.