Coronavirus, altro caso in Spagna, si tratta di un giocatore dell’Almeria dopo quello riscontrato su di Mariano Diaz del Real Madrid

NOTA UFFICIALE- Come riporta Tmw, con una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali l’Almeria, club andaluso in corsa per playoff promozione in Liga, ha comunicato la positività di un componente della prima squadra al Covid-19. Il resto del gruppo verrà nuovamente testato per escludere altri infetti.