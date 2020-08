Coronavirus, David Silva Positivo: il comunicato della Real Sociedad

Coronavirus, David Silva Positivo, lo riferisce il comunicato diramato della Real Sociedad nella quale si evince l’isolamento immediato

Coronavirus, David Silva Positivo, lo riferisce il comunicato diramato della Real Sociedad nella quale si evince l’isolamento immediato.

IL COMUNICATO- La Real Sociedad informa che David Silva è risultato positivo ai test effettuati questa mattina al Policlinico Gipuzkoa. Si tratta del secondo test per il nuovo giocatore realista nelle ultime 72 ore, il primo si era tenuto venerdì a Las Palmas de Gran Canaria e il risultato era stato negativo. David Silva è volato ieri a Bilbao ed è arrivato a San Sebastian nella notte. Questa mattina si è sottoposto al secondo test, come richiesto dal protocollo per il ritorno all’attività, risultando positivo. Durante queste prime ore a San Sebastian David Silva non ha avuto occasione di salutare i suoi nuovi compagni. Il giocatore è isolato e in questo momento è asintomatico.