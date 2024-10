Bocci: «La corsa scudetto è ufficialmente aperta adesso. Napoli, Inter, Juve e Milan vincono tutte, era successo solo una volta quest’anno»

Le parole di Alessandro Bocci sul Corriere della Sera sulla corsa Scudetto, le principali pretendenti e la giornata appena giocata

Sul Corriere della Sera, il punto sul campionato e sulla lotta Scudetto è opera di Alessandro Bocci, che parte da un presupposto molto forte, espresso nelle prime righe dell’articolo:

«Il campionato che mette in palio lo scudetto comincia adesso. Napoli, Inter, Juventus e Milan, in ordine di classifica, hanno vinto tutte insieme ed è solo la seconda volta che succede. Ci sono riuscite alla sesta e in questo week end che, tradotto, significa due volte nelle ultime tre giornate. I punti pesano e il ritmo aumenta. Anche se nessuna delle pretendenti al titolo ha risolto i problemi e trovato la quadratura del cerchio. Però hanno fatto il loro dovere, soffrendo e vincendo con un solo gol di scarto».