Cosenza, si guarda al futuro presenta il suo grande sogno: ecco il progetto per il nuovo stadio da 20mila posti! I dettagli

Il Cosenza alza l’asticella: presentato il progetto del nuovo San Vito-Marulla, un impianto moderno da 20mila spettatori

Il Cosenza guarda al futuro con ambizione e ha presentato il concept del nuovo stadio San Vito-Gigi Marulla in una conferenza stampa alla presenza del sindaco Caruso e dell’architetto Cefarelli dello studio GAU Arena, autore del progetto. L’idea è quella di trasformare l’attuale impianto in una struttura moderna e funzionale, capace di diventare un punto di riferimento non solo per il calcio ma per l’intera comunità cittadina.

Il progetto punta a valorizzare la vocazione sportiva e verde della zona, creando un’area interamente dedicata allo sport e al tempo libero. Le nuove curve saranno più vicine al campo, a soli sei metri di distanza, e dotate di tutti i servizi di accessibilità. L’attuale curva sud, invece, verrà riconvertita in un teatro all’aperto, offrendo così uno spazio polifunzionale che potrà ospitare eventi culturali e ricreativi.

Dal punto di vista strutturale, è prevista la demolizione dell’anello esistente e la costruzione di nuove facciate architettoniche che copriranno interamente lo stadio. Attorno all’impianto sorgerà il “Lupo Village”, un polo di servizi fruibile tutto l’anno. Il nuovo stadio, con una capienza di circa 20mila posti, sarà sostenibile e ispirato ai simboli identitari di Cosenza, includerà spogliatoi modernizzati, aree hospitality, skybox e spazi dedicati alla sicurezza. Grazie all’uso di strutture prefabbricate in acciaio, i tempi e i costi di realizzazione saranno ridotti, facendo del San Vito-Marulla il cuore di una più ampia rigenerazione urbana. Lo riporta Calcio & Finanza.

