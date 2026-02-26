Cosmi si presenta alla Salernitana: «Noi allenatori siamo malati di calcio, essere qui è un privilegio. Ecco come ho reagito alla chiamata del direttore»

Il nuovo allenatore della Salernitana, Serse Cosmi, è intervenuto alla propria conferenza stampa di presentazione: le sue parole

La conferenza stampa di presentazione di Serse Cosmi come nuovo allenatore della Salernitana, in Serie C.

PAROLE – «Quando il direttore mi ha chiamato, ho sentito subito una scarica di adrenalina. Noi allenatori siamo un po’ malati di calcio, ci sembra di poterne fare a meno ma non è possibile. È un concetto molto importante. Impegno costante, appassionato, è una forma profonda di attaccamento che va oltre il semplice dovere. Credo che in una parola sia racchiuso il senso di quello che voglio dai miei calciatori. Gioca chi mi fa vedere che prima di essere un calciatore bravo, capisce il momento. Salerno per un calciatore, un allenatore, un direttore è un privilegio. Mi sono fatto una prima idea sulla squadra in questi giorni e sono rimasto positivamente sorpreso, anche in eccesso. Mi sembra un gruppo che ha le qualità tecniche e fisiche per non essere così distante da Benevento e Catania. Sono venuto per cercare di fare il meglio possibile, ovvero più punti possibile. Credo che ci siano le potenzialità per poter finire la stagione meglio. Al direttore ho aggiunto: adesso devo capire dov’è la fregatura. Il calcio a volte mette un po’ di polvere sotto il tappeto. Qualche problema deve esserci e, vi dico, non è il lavoro di chi mi ha preceduto che saluto e ringrazio».