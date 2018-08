Thibaut Courtois è sempre più lontano da Londra: il portiere inglese vuole andare al Real. Allenamento con i Blues disertato

Se il Real Madrid non può sorridere per le vicende interne allo spogliatoio (Modric e Kovacic che vogliono andare via). Possono essere felici per quello che accade Oltremanica. Thibaut Courtois è a un passo dall’addio dal Chelsea. Come riporta il Daily Mail, il portiere belga non si è presentato questo pomeriggio nel centro sportivo dei Blues a Cobham. Dopo le meritate vacanze post Mondiale, il numero uno era atteso per il primo allenamento della nuova stagione agli ordini di Sarri. Un chiarissimo segnale di rottura tra Courtois e il club londinese: il portiere, in scadenza nel 2019, vuole a tutti i costi la cessione al Real Madrid.

Una mossa per forzare la mano sul mercato e favorire la cessione al Madrid. Courtois è a Tenerife, come dimostra una foto pubblicata su Twitter che lo ritrae all’interno di un supermercato. Un altro indizio dopo le parole di Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, che nella conferenza stampa di ieri aveva commentato così il possibile addio del belga: «Se vuole la cessione è libero».