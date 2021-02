Cragno all’Inter, l’agente: «Si naviga a vista»

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, ha parlato del presunto interesse dell’Inter nei confronti del portiere del Cagliari

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, ha parlato del presunto interesse dell’Inter nei confronti del portiere del Cagliari. Le sue dichiarazioni ai microfoni di minutidirecupero.it:

«Credo sia prematuro, veniamo da un mercato anomalo, a tratti inquietante, e la prossima finestra è ancora molto lontana. I contatti ci sono sempre, per il resto si naviga a vista. A ricordare il mercato com’era prima, oggi sembra di stare in un’altra epoca. La gente di calcio è sempre in contatto, non c’è nessuna notizia in questo».