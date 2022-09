Cremonese, Alvini: «Risultato che mi emoziona. Sono felice per tutti»

Mister Massimiliano Alvini parla a DAZN dopo il prezioso pareggio ottenuto in casa dell’Atalanta

Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini parla dopo il pareggio con l’Atalanta:

L’ANALISI – «Al di là della partita alla fine rimane l’emozione per il risultato, in una cornice di pubblico bella. Portare a casa un risultato così significativo contro una squadra che io rispetto enormemente per quello che hanno fatto è importante per noi, per come siamo andati a riprenderla, per la voglia di lottare. Sono contento per tutto l’ambiente. Portare punti a casa aiuta, non aver perso contro il Sassuolo è stato significativo per dare certezze ai miei ragazzi».

TEMPO – «Per giocare così c’è bisogno di tempo, di riconoscersi nella partita, e non è facile. Questa è una squadra nuova, noi allenatori dobbiamo saper incidere e portare la squadra ad avere una sua idea. Oggi è stata durissima, ma portare a casa un risultato positivo è bello».